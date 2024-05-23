«كانت قوية وقاضية».. بالفيديو.. المصارع نايف المطيري يكشف سبب ضربه بالعقال من ‎عبدالرحمن المطيري داخل الحلبة

صحيفة الخليج 365: كشف المصارع نايف المطيري سبب ضربه بالعقال من عبدالرحمن المطيري، داخل الحلبة.

وقال المطيري، خلال حديثه لبرنامج "وش صاير"، مازحا: "كانت ضربة قاضية وقوية والله".

وأضاف: "نحن منظمة مصارعة ترفيهية رياضية، نقدم للناس حركات واقعية لكن في نفس الوقت فيها نوع من الاستعراض للترفيه".

وتابع: "كمؤدين استعراضيين على الحلبة لما بنتلقى أي ضربة بنحاول نتفاداها علطول، والتأثير صار قدام الكاميرا بشكل احترافي".

وسأله المذيع مازحا "ممكن أجي الحلبة ومعي خيزرانة وأضربك بدون ما تتعور؟"، ليرد المطيري: "إذا أنت تأديها قدامي ممكن أطلع لك صوت كسر بدون أي شيء".