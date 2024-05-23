طليقي يعمل في نفس المجال وأخبر الشيخ أنه تاب ويساومني على ابني".. شاهد: لحظة بكاء ريم عبدالله أثناء حديثها عن حرمانها من ابنها بعد الانفصال عن زوجها

صحيفة الخليج 365: روت الفنانة ريم عبدالله، تفاصيل انفصالها عن زوجها وحصوله على حضانة ابنهما سلطان وحرمانها منه، مشيرة إلى أنه ادعى أمام الشيخ في الجلسة أنه طلب منها أن تترك التمثيل وهي رفضت.

وقالت ريم:" مؤخراً أنا محرومة من ابني، بعدما انفصلنا أنا ووالده كان طليقي ملتزم بزيارات رؤيتي لابني، ولكن مؤخراً أنا محرومة منه".

وأضافت خلال بودكاست "احكي مالك":" هو أخذ موضوع الطفل كوسيلة ضغط، ومساومة للتنازل عن الطفل أو يحرمني منه، وحنا لسه بيننا جلسات في القضاء، وأعتقد ما فيه أحد له حق في أن يحرم أم من ابنها".

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وتابعت:" أنا أقدر أفرغ وقتي كله لابني، وكل صديقاتي عندهم أطفال، معقول مقصرين معهم، فيه توزيع وقت متى أشوف شغلي ومتى أجلس مع ابني، وأنا مو أول واحدة تتطلق والطلاق له أسباب".

وبكت ريم عبدالله وهي تتحدث عن اشتياقها لابنها وقالت:" قريباً راح أشوفه بإذن الله وراح يكون معي، واللي انتصر انتصر فترة، لكن ما راح ينتصر طول العمر".

وأضافت:" برر طلبه بأن أتوقف عن التمثيل أمام الشيخ رغم أنه كان أكثر واحد يدعمني في التمثيل بأنه تاب، وهو يعمل في مجال الفن الآن وأنا أعرف، لكنه قال للشيخ إن الانفصال سببه إنه قال لي اعتزلي وتوبي إلى الله".