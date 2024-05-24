شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة توقع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة ساموا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وقَّع المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل، بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة ساموا المستقلة، وذلك في مقر الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص قيادة المملكة على تعزيز التعاون، الثنائي وبناء مزيد من جسور التفاهم مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.كما يأتي نطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية العمل الدولي المشترك، من خلال تعزيز العلاقات والشراكات الدولية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم الأمن والسلم الدوليين.