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المملكة توقع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة ساموا

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وقَّع المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل، بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة ساموا المستقلة، وذلك في مقر الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص قيادة المملكة على تعزيز التعاون، الثنائي وبناء مزيد من جسور التفاهم مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما يأتي نطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية العمل الدولي المشترك، من خلال تعزيز العلاقات والشراكات الدولية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم الأمن والسلم الدوليين.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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