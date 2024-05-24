شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، يصل إلى مترين على الجزئين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزئين الأوسط والجنوبي.