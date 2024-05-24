شكرا لقرائتكم خبر عن "الزمازمة" تقيم ورشة لتحفيز العاملين للإبداع في منظومة الحج والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة دراسة: المياه الواصلة إلى المنازل صحية.. والمشكلات تبدأ من الخزانات القيادة تهنئ رئيس دولة إريتريا بذكرى استقلال بلاده

تجربة حج ميسرة

الدمام - شريف احمد - نظمت شركة الزمازمة ورشة عمل بعنوان "التحفيز الإبداعي في منظومة الحج " بالشراكة والتعاون مع شركة إكرام الضيف، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتقديم وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في موسم الحج.وأستهدقت الورشة التي قدمها مستشار معهد البحوث والدراسات والخدامات الاستشارية بجامعة أم القرى د. أحمد محمد حميد، العاملين في شركتي الزمازمة وإكرام الضيف، تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.وتناول د. أحمد حميد، التحفيز الإبداعي في منظومة الحج من خلال عدة محاور تمثلت في مفهوم الابداع والتحفيز، و⁠نظرية ماسلو للتحفيز، و⁠أهمية التفكير الإبداعي ، و⁠معوقات الإبداع ، وكل ما من شأنه رفع المعارف والمهارات التي يستطيع من خلالها العاملين تقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن.تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شركة الزمازمة لضمان أن تكون خدماتها على مستوى عالٍ من الجاهزية، وتعزيز مهارات منسوبيها في مواقع الخدمات الميدانية المختلفة، لضمان تجربة حج ميسرة ومريحة لضيوف الرحمن.إضافة إلى أن شركة الزمازمة تسعى إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال الاستثمار المستمر في تطوير كفاءة مواردها البشرية وتحسين آليات التواصل والعمل بين مختلف مكوناتها لضمان تقديم خدمة متميزة.