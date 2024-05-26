شاهد: فيديو "تم القبض" على عدد من مرتكبي الجرائم.. والكشف عن جنسياتهم والتهم الموجهة إليهم

صحيفة الخليج 365: نشر الأمن العام مقطع فيديو كشف خلاله عن القبض على عدد من مرتكبي الجرائم في مناطق المملكة.

مقيم مصري

وأفاد الأمن العام، أنه تم القبض على مقيم من الجنسية المصرية في مكة المكرمة، قام بالترويج لحملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها والتي لا تخولهم للحج، ونقل من لا يحملون تصاريح الحج بغرض النصب والاحتيال.

وتابع، في الشرقية، تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتحرش بامرأة، كما تم القبض في مكة المكرمة على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية؛ قام بالترويج لحملات حج وهمية ومضللة عبر منصات التواصل؛ تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال، وضبطت بحوزته مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

مواطن

وأضاف، ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن قام بارتكاب حوادث جنائية، تمثلت في سرقة مركبتين تم استردادهما، وكسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.