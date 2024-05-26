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توازي العقار.. بالفيديو.. مختص يكشف الأرباح التي تعود من تجارة الأغنام

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صحيفة الخليج 365: كشف مختص عن الأرباح التي تعود من تجارة الأغنام، مشيرا إلى أنها توازي العقار.

العقارات و الأغنام

وقال خلال مقطع فيديو: "بعد الأسهم تجي الأغنام، فهي من أفضل وأنجح المشاريع وتوازي العقار، 40٪ من العقارات اللي عندي دخلتها الأغنام بس كنت أدير الأغنام بطريقة مختلفة عن مربيين الماشية".

وأضاف: "سويت محاضرة بأحد الدورات التدريبيه كانت عن "التربية بين الهواية والاقتصاد" وشلون تربي إذا كنت هاوي وكيف تكسب من المشروع".

النوع النجدي

وتابع: "فمثلا الصنف النجدي مربح جدا ولا يوجد نجدي من خارج المملكة نهائيا، بيئته تكون في المملكة في شوي جهة الطائف وجهة المدينة ولكنه يتمركز في نجد".

وأكمل: "النجدي سبحان الله إلا بالرمل ينجح أكثر من توديه إلى الجبل، النعيمي ينجح بالصفرى واللي حصاه أكثر من نجاحه بالرمل".

أسباب الفشل

وواصل: "يفشل الناس في مشاريع الأغنام لأنهم يعاملون المشروع على أنه ليس مشروع، لأ عنده حلال والله بيطلع لأبها يبيع الحلال ويحط في جيبه ونهاية العام مو عندك شيء".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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