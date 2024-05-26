توازي العقار.. بالفيديو.. مختص يكشف الأرباح التي تعود من تجارة الأغنام

صحيفة الخليج 365: كشف مختص عن الأرباح التي تعود من تجارة الأغنام، مشيرا إلى أنها توازي العقار.

العقارات و الأغنام

وقال خلال مقطع فيديو: "بعد الأسهم تجي الأغنام، فهي من أفضل وأنجح المشاريع وتوازي العقار، 40٪ من العقارات اللي عندي دخلتها الأغنام بس كنت أدير الأغنام بطريقة مختلفة عن مربيين الماشية".

وأضاف: "سويت محاضرة بأحد الدورات التدريبيه كانت عن "التربية بين الهواية والاقتصاد" وشلون تربي إذا كنت هاوي وكيف تكسب من المشروع".

النوع النجدي

وتابع: "فمثلا الصنف النجدي مربح جدا ولا يوجد نجدي من خارج المملكة نهائيا، بيئته تكون في المملكة في شوي جهة الطائف وجهة المدينة ولكنه يتمركز في نجد".

وأكمل: "النجدي سبحان الله إلا بالرمل ينجح أكثر من توديه إلى الجبل، النعيمي ينجح بالصفرى واللي حصاه أكثر من نجاحه بالرمل".

أسباب الفشل

وواصل: "يفشل الناس في مشاريع الأغنام لأنهم يعاملون المشروع على أنه ليس مشروع، لأ عنده حلال والله بيطلع لأبها يبيع الحلال ويحط في جيبه ونهاية العام مو عندك شيء".