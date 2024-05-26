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إتاحة خدمة قراءة ترخيص المدني من خلال الـ QR Code عبر أبشر أعمال

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شكرا لقرائتكم إتاحة خدمة قراءة ترخيص المدني من خلال الـ QR Code عبر أبشر أعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني، خدمة قراءة ترخيص الدفاع المدني من خلال رمز الاستجابة السريع “QR Code” عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أعمال”.

وتأتي إتاحة الخدمة، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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