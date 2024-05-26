غدا.. أول تعامد للشمس على الكعبة خلال العام الجاري

وأوضحت "فلكية جدة" أن لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاع لها، عند 90 درجة تقريباً، وسيختفي ظل الكعبة تماماً، وظلال جميع الأجسام في مكة، وسيصبح ظل الزوال صفراً، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.
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