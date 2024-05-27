شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأمر بالمعروف": توظيف التوعية الرقمية بمختلف اللغات لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الرئاسة العامة للهيئة، تسخر جميع إمكاناتها لخدمة الحاج والمعتمر والزائر في موسم حج هذا العام 1445هـ، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ولتكون الرئاسة العامة أنموذجاً رائداً في مجال الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال البرامج والأنشطة النوعية.

وبيَّن أن الرئاسة العامة تسعى من خلال برامج توعوية وميدانية لتقديم الخدمات النوعية التي تلبي احتياجات ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم، حيث استكملت الرئاسة العامة جاهزيتها لخدمة الحجاج وتم توظيف التوعية الرقمية والوسائل التوعوية الذكية بمختلف اللغات، في 50 مركزاً ونقطة ميدانية توعوية في 7 مناطق والتي يصل إليها الحجاج في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة لمنافذ الدخول البرية، واستثمرت الرئاسة العامة الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة باستقبال الحجاج وتفعيل المنصات ذات الخدمات التقنية في 5 مطارات دولية و3 محطات في قطار الحرمين، و3 مواقع في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

رئيس هيئة الأمر بالمعروف





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كما أن الرئاسة العامة كلفت ما يقارب 800 عضواً من ذوي الكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ خطتها في حج هذا العام، وقامت بتدريبهم للقيام بأعمال الرئاسة العامة التوعوية والميدانية والعلمية والإدارية والإعلامية في سعي الرئاسة لرفع جودة الأداء لدى العاملين من الأعضاء الميدانيين والإداريين والمترجمين، كما هيأت مواقعها الميدانية بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة بلغت 17 خدمة ومشروعاً ومبادرة رقمية بــ 15 لغة عالمية، وتُطبِّق الرئاسة في الخدمات المقدمة أعلى معايير الجودة لتشمل احتياجات ضيوف الرحمن ولتمكنهم من أداء مناسكهم وفق المنهج الشرعي.

وبيَّن أن هذه الجهود تأتي ضمن الخدمات الجليلة التي تقدمها بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن هذه البلاد المباركة وضعت ضمن أولوياتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله ورعاهما-.

