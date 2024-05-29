"يمارس الرذيلة ثم يقتل الضحية".. نشر اعترافات "سفاح التجمع" وكيف استدرج ضحاياه قبل قتلهن في مصر

صحيفة الخليج 365: نشرت النيابة العامة بمصر، اعترافات المتهم بقتل 3 سيدات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سفاح التجمع".

البداية

وقالت النيابة في بيان لها، إنها تلقت إخطارا بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 3 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، وبعد معاينة الجثمان، أصدرت قرارها برفع البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان.

مواد مخدرة

وأوضحت أنه بعد إجراء التحريات، تم التوصل إلى القاتل الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأمرت النيابة بالقبض على المتهم، وبعد استجوابه قال إنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، وبعد وقوعهن تحت تأثير المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه".

أفعال غير مألوفة

وأقر المتهم بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفين، حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها.

وأشارت النيابة إلى أنها قامت بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، وأجرى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتين، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطي المواد المخدرة.

وذكرت النيابة أنها قامت بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها تتشابه معهما في ذات ظروفهما.

مشهور تيك توك

يشار إلى أن المتهم ظهر في العديد من الفيديوهات التعليمية على تيك توك، ويتابعه أكثر من 600 ألف مستخدم، وهو ما ساعده في استدراج ضحاياه لاحقا.