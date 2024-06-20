شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى تسجل 48 مئوية.. موجة حارة على المدينة المنورة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد غداً من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعات في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية على المدينة المنورة ومحافظات العلا وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

طقس نهاية الأسبوع



وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل قد أوضح لـ "اليوم"، أن درجات الحرارة في مكة المكرمة ستكون مرتفعة وتتراوح مابين 45 إلى 47 درجة مئوية خلال الخمس أيام القادمة مع نسبة رطوبة تصل إلى 65%، ورياح جنوبية غربية مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 32 كيلومتر في الساعة مع تكون للسحب الرعدية الممطرة، وفي المدينة المنورة ستكون درجات الحرارة مرتفعة وتتراوح مابين 46 إلى 48 درجة مئوية خلال الخمس أيام القادمة مع نسبة رطوبة تصل إلى 55%، ورياح شرقية إلى شمالية شرقية مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة مع تكون للسحب الرعدية الممطرة والغيوم الجزئية.