شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 دول.. مركز الملك سلمان يوزع أضاحي وسلال غذائية والان نبدء بالتفاصيل

1.040 أضحية

350 أضحية

1.000 سلة غذائية

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 880 أضحية في إقليم بنادر وإقليم هيرشبيللي وإقليم باي بالصومال، يستفيد منها 3.520 فرداً من الفئات النازحة، ضمن مشروع تأمين الأضاحي في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 1445هـ.يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 2.220 أضحية في إقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو وإقليم جنوب غرب الصومال يستفيد منها 53.280 فرداً.وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.040 أضحية في أقاليم باي وهيرشبيلي وبنادر بالصومال، يستفيد منها 4.160 فرداً من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع تأمين الأضاحي في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 1445هـ.يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 2.220 أضحية في إقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو وإقليم جنوب غرب الصومال يستفيد منها 53.280 فرداً.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 350 أضحية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، يستفيد منها 4.900 فرد من مرضى السرطان والفشل الكلوي وذوي الإعاقة وأسر الأيتام والأسر المحتاجة، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية 1445هـ.يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 2.330 أضحية للعائلات المحتاجة في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب ولحج في اليمن يستفيد منها 32.620 فرداً.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 سلة غذائية في ولاية ما يوكيبي الشرقية بجمهورية تشاد، استفاد منها 6.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024م.يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 54.855 سلة غذائية، تزن السلة الواحدة 65 كيلوغراماً وتشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منه 121.530 فرداً في ولايات وداي، وبحيرة تشاد، وإنجمينا، وقيرا، وشاري باغرامي، والبطحاء، وحجر لميس، ومايو كيبي الشرقية، وكانم، ولوغن الغربية.