شكرا لقرائتكم خبر عن "موان" يفعّل الشهر العالمي للمراجعة الداخلية لمنسوبيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار تعزيز الوعي بأهمية المراجعة الداخلية، فعّل المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» مبادرة ”الشهر العالمي للمراجعة الداخلية“ لمنسوبيه طوال شهر مايو 2024.

وذلك بهدف تسليط الضوء على دور المراجعة الداخلية المحوري في ضمان الالتزام والحوكمة وتحسين الأداء المؤسسي للمنشأة.

وشهدت المبادرة تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خلال شهر مايو، وتضمّنت تنظيم ورش عمل ومحاضرات تثقيفية قدمتها نخبة من الخبراء في إدارة المراجعة الداخلية للمركز، بالإضافة إلى تنظيم جلسات نقاشية تفاعلية تناولت أفضل الممارسات، وأحدث التطورات في المراجعة الداخلية. رفع الكفاءة كما تم تسليط الضوء من خلال الورش التي أقيمت لمنسوبي المركز خلال هذا الشهر، على دورها في دعم الحوكمة وإرساء الضوابط الرقابية للمنشأة، واستكشاف تطورات المراجعة الداخلية والمراحل التي تمر بها لرفع كفاءة العمليات داخلها، بالإضافة إلى توحيد الجهود ورفع جودة الأداء في الرد على خطابات الأجهزة الرقابية.

وساهمت هذه الأنشطة في تعزيز فهمه منسوبي المركز لدور المراجعة الداخلية وتأثيرها الفعّال في أداء المهام المنوطة بمنسوبي المركز

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام «موان» بتحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة وخلق التكاملية بين إدارات المركز من خلال تعزيز الوعي بأهمية المراجعة الداخلية كجزء أساسي من استراتيجية الحوكمة المؤسسية.