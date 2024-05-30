شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تكشف تجهيزاتها لاستقبال الحجاج عبر منفذ الرقعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية, اليوم, استكمال جميع التحضيرات لاستقبال قوافل الحجاج القادمين من دولة الكويت الشقيقة عبر منفذ الرقعي.

وخصصت الوزارة المرافق الدعوية والإرشادية في المنفذ، وتعزيزها بالطواقم الإدارية والدعوية المتخصصة لإرشاد الحجاج قبل دخولهم إلى أراضي المملكة. توعية الحجاج وإقامة الكلمات والدروس العلمية ويحضر الدعاة لتوعية الحجاج وإقامة الكلمات والدروس العلمية في جامع المنفذ ومسجد المسافرين، لتعريف الحجاج بمناسك الحج ومواقيته.

هذا إضافة إلى خدمة "إجابة سائل" للرد على استفسارات الحجاج فيما يتعلق بالمسائل الدينية ومناسك الحج. خدمات متعددة وجهز ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنفذ لاستقبال الحجاج، إذ وُفرت جميع الإمكانيات اللازمة لخدمتهم وتقديم الدعم والمعلومات حول تطبيق "رُشد"، الذي يتضمن خدمات متعددة، بما في ذلك المكتبة الإلكترونية التي تدعم 52 لغة مختلفة.

كما وفرت الوزارة المطبوعات الإرشادية التي تشمل شرح مناسك الحج، وتصحيح العقيدة، والأدعية والأذكار، بالإضافة إلى الكتيبات والمطويات، وتجهيز الهدايا التي ستقدم للحجاج مثل المظلات الشمسية والحقائب.