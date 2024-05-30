شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تنشر كتيب الأسئلة الشائعة لـ"رحلة التحول" الصحية.. إليك الإجابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت ”اليوم“ على كتيب الأسئلة الشائعة الخاص بقرار مجلس الوزراء رقم 616، والخاص بتحول وزارة الصحة، والذي يهدف إلى توضيح كافة الجوانب المتعلقة بالقرار، والإجابة على استفسارات الموظفين والعاملين في الوزارة حول هذا التحول.

ويتناول الكتيب بالتفصيل قرار مجلس الوزراء رقم 616، موضحًا المقصود بالموظف والعامل والتحول والتخصيص، كما يوضح الأسس والمعايير التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمفاضلة بين الموظفين والعمال الذين سيتم اختيارهم للانتقال إلى القطاع الخاص.

ويتطرق الكتيب إلى مصير الموظفين الذين لا يرغبون في الانتقال، وحقوقهم في البحث عن عمل في جهة حكومية أخرى.





آلية انتقال الموظفين وحقوقهم



ويوضح الكتيب آلية انتقال الموظفين إلى شركة الصحة القابضة وفروعها، وأن هذا الانتقال يعتبر تخصيصًا، حيث ينتقل الموظفون من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ويشرح الكتيب دور ديوان الوزارة في عملية نقل الموظفين، والإجراءات المتبعة لضمان سلاسة عملية الانتقال.

ويؤكد الكتيب على حقوق الموظفين بعد التحول، بما في ذلك التعامل مع إجازاتهم، وتجديد عقودهم، وتدريبهم لأدوارهم المستقبلية. كما يوضح الكتيب حقوق الموظفين الذين يختارون التقاعد المبكر، وحقوقهم في إبرام عقود مع شركة الصحة القابضة في حال حاجتها لهم.

ويوضح الكتيب أن شركة الصحة القابضة لن تحل محل وزارة الصحة، بل ستتولى الجانب التشغيلي، بينما ستبقى الوزارة مسؤولة عن الجانب التنظيمي والرقابي. كما يتطرق الكتيب إلى عدد التجمعات الصحية، ودور مديريات الشؤون الصحية، وعمل شركة الصحة القابضة، والتجمعات الصحية.

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