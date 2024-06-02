شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من رياح شديدة على تبوك وهطول أمطار على جازان والان نبدء بالتفاصيل

طقس المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل الطقس على تبوك وجازان، منبهًا من رياح شديدة على ضباء، ونيوم شرما، بتبوك.وبين أن تأثيراتها المصاحبة، تشمل رياح تصل سرعتها إلى (50 - 59) كم/ساعه، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.‏كما نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان.وأوضح أن الحالة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على عدة محافظات.وتشمل الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، لافتا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.