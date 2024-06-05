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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب بابوا غينيا

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واس - مورسباي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سيبيك الشرقية، الواقعة في بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 27 كلم شمال مدينة أمبونتي بالمقاطعة، وعلى عمق 61.4 كلم.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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