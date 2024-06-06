شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 500 فعالية.. صيف الباحة ينطلق تحت شعار "صّيف في الباحة تراها أروق" والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي نظمته أمانة منطقة الباحة، أمس الأربعاء، للتعريف بهوية وفعاليات وبرامج صيف الباحة لهذا العام، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري، وأمين الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات الصيف الدكتور علي بن محمد السواط، وذلك بقاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات. فعاليات معتمدة

أوضح وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم الشهري، أن فعاليات الصيف ستنطلق بعد عيد الأضحى المبارك برعاية كريمة من سمو أمير منطقة الباحة، مؤكداً حرص سموه على تنفيذ مختلف الفعاليات المعتمدة، حيث وجه جميع اللجان المعنية بفعاليات الصيف بضرورة اختيار الفعاليات النوعية التي تلبي طموح المصطافين والزوار، وتوفير الخدمات ومتابعة دور الإيواء والتأكد من جاهزيتها وتقديم أفضل معايير الجودة.

وبيَّن أن سموه وجه بتشكيل لجنة عليا برئاسته ينبثق منها عدة لجان إشرافية وتنفيذية وأمنية ولجان أخرى للرصد والمتابعة والتقييم، مشيراً إلى أن هذا العام سيشهد أكبر عدد من الفعاليات في مختلف المحافظات المستهدفة لتلبي جميع احتياجات الأسرة والطفل والشباب، وتتضمن أنشطة وفعاليات رياضية وترفيهية وثقافية.

فيما كشف أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط بأنه تم تشكيل لجنة من الإمارة وعدة جهات للوقوف على جاهزية جميع المواقع السياحية والتأكد من جودة الخدمات والنظافة ومتابعة الأسعار، والاستفادة من تنظيمات وزارة السياحة الجديدة التي تمكّن المواطنين من التأجير المؤقت عبر منصة إلكترونية، مشيراً إلى أن الفعاليات ستقام في أكثر من موقع لتخفيف الضغط على غابة رغدان، ومتنزه الأمير حسام بالقيم.

وأفاد بأن فعاليات هذا العام ستغطي مدينة الباحة والمحافظات المستهدفة بقطاع السراة، حيث ستكون نوعية ومختلفة تنفذ لأول مرة، وتدعم مجالات الثقافة والفنون والتراث والاستثمار وتشمل حفلات غنائية، ومسرحيات وفعاليات ترفيهية، وثقافية، ورياضية ومغامرات، وخيام للتسوق ومعارض والعمل الاجتماعي والحفاظ على البيئة، إضافة إلى المعارض الكبرى والمهرجانات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة تلبيةً لاحتياجات الأسر والشباب والأطفال، لافتًا الانتباه بأنه تم تهيئة مواقع عربات الأطعمة والأسر المنتجة. جودة الخدمة

فيما أكد وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية المهندس جديع القحطاني، أنه ستتم متابعة جودة الخدمة ومستوى النظافة، مضيفاً بأنه تم إيجاد منصة إلكترونية خاصة بالفعاليات لتسهيل وصول الزوار إلى المواقع وتعد مرجعاً في نشر المعلومات المحدثة الخاصة بالفعاليات.

وأشار إلى أنه إضافة رحلات جوية مباشرة لطيران، ومن المتوقع إضافة رحلات أخرى للخطوط

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن هوية صيف الباحة لهذا العام الذي تضمن أبرز المتنزهات والمواقع السياحة والتراثية والفعاليات. وقد شهد المؤتمر طرح عددٍ من الأسئلة من الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة، والتي تناولت عدداً من المواضيع والرؤى والمقترحات التي تهتم بفعاليات الصيف لهذا العام. الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أُطلقت، اليوم الخميس، هوية صيف هذا العام 45 تحت شعار "صّيف في الباحة تراها أروق"، الذي سيشهد نحو 500 فعالية متنوعة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي نظمته أمانة منطقة الباحة، أمس الأربعاء، للتعريف بهوية وفعاليات وبرامج صيف الباحة لهذا العام، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري، وأمين الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات الصيف الدكتور علي بن محمد السواط، وذلك بقاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات.أوضح وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم الشهري، أن فعاليات الصيف ستنطلق بعد عيد الأضحى المبارك برعاية كريمة من سمو أمير منطقة الباحة، مؤكداً حرص سموه على تنفيذ مختلف الفعاليات المعتمدة، حيث وجه جميع اللجان المعنية بفعاليات الصيف بضرورة اختيار الفعاليات النوعية التي تلبي طموح المصطافين والزوار، وتوفير الخدمات ومتابعة دور الإيواء والتأكد من جاهزيتها وتقديم أفضل معايير الجودة.وبيَّن أن سموه وجه بتشكيل لجنة عليا برئاسته ينبثق منها عدة لجان إشرافية وتنفيذية وأمنية ولجان أخرى للرصد والمتابعة والتقييم، مشيراً إلى أن هذا العام سيشهد أكبر عدد من الفعاليات في مختلف المحافظات المستهدفة لتلبي جميع احتياجات الأسرة والطفل والشباب، وتتضمن أنشطة وفعاليات رياضية وترفيهية وثقافية.فيما كشف أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط بأنه تم تشكيل لجنة من الإمارة وعدة جهات للوقوف على جاهزية جميع المواقع السياحية والتأكد من جودة الخدمات والنظافة ومتابعة الأسعار، والاستفادة من تنظيمات وزارة السياحة الجديدة التي تمكّن المواطنين من التأجير المؤقت عبر منصة إلكترونية، مشيراً إلى أن الفعاليات ستقام في أكثر من موقع لتخفيف الضغط على غابة رغدان، ومتنزه الأمير حسام بالقيم.وأفاد بأن فعاليات هذا العام ستغطي مدينة الباحة والمحافظات المستهدفة بقطاع السراة، حيث ستكون نوعية ومختلفة تنفذ لأول مرة، وتدعم مجالات الثقافة والفنون والتراث والاستثمار وتشمل حفلات غنائية، ومسرحيات وفعاليات ترفيهية، وثقافية، ورياضية ومغامرات، وخيام للتسوق ومعارض والعمل الاجتماعي والحفاظ على البيئة، إضافة إلى المعارض الكبرى والمهرجانات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة تلبيةً لاحتياجات الأسر والشباب والأطفال، لافتًا الانتباه بأنه تم تهيئة مواقع عربات الأطعمة والأسر المنتجة.فيما أكد وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية المهندس جديع القحطاني، أنه ستتم متابعة جودة الخدمة ومستوى النظافة، مضيفاً بأنه تم إيجاد منصة إلكترونية خاصة بالفعاليات لتسهيل وصول الزوار إلى المواقع وتعد مرجعاً في نشر المعلومات المحدثة الخاصة بالفعاليات.وأشار إلى أنه إضافة رحلات جوية مباشرة لطيران، ومن المتوقع إضافة رحلات أخرى للخطوط السعودية بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن هوية صيف الباحة لهذا العام الذي تضمن أبرز المتنزهات والمواقع السياحة والتراثية والفعاليات. وقد شهد المؤتمر طرح عددٍ من الأسئلة من الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة، والتي تناولت عدداً من المواضيع والرؤى والمقترحات التي تهتم بفعاليات الصيف لهذا العام.