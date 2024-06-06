شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ورق الغار او ورق اللوري من أهم التوابل التي لا يخلو منها اي بيت مصري وتتميز بقدرتها علي اضافة رائحة ونكهة مميزة للطعام كما يستخدم ةرق الغار في وصفات اخرى مثل حرقه داخل اركان المنزل للتخلص من الطاقة السلبية وطرد الحشرات المزعجة في فصل الصيف ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن ورق الغار يستخدم للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن كما يستخدم لصبغ الشعر والتخلص من الشيب وخلال المقال التالي سوف نتحدث عن العديد من الطرق والوصفات التي تستفيد خلالها من ورق الغار . .

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