شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء تحتفي بـ30 موهوبًا في البحث العلمي ضمن "التلمذة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء بالطلاب والطالبات الذين حققوا إنجازات عالمية في البحث العلمي، وذلك خلال حفل ختام مبادرة التلمذة لدعم البحث العلمي للعام 2024.

وشهد الحفل، الذي أقيم في جامعة الملك فيصل، تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز دولية وإقليمية في معارض علمية مرموقة مثل آيسف في الولايات المتحدة وجنيف وماليزيا وتايوان.

دعم مجال البحث العلمي وأكد مدير تعليم الأحساء، حمد العيسى، أن مبادرة التلمذة نجحت في ربط الطلاب والطالبات بعلماء وباحثين بارزين، مما أسهم في رفع مستوى البحث العلمي لدى الطلاب وتحقيق هذه الإنجازات المشرفة.

وأشاد بالشراكة المثالية والمتميزة بين إدارة التعليم والجامعة، والتي جعلت الأحساء نموذجًا يحتذى به في الشراكة المجتمعية الهادفة.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة الملك فيصل، الدكتور مهنا الدلامي، عن فخره واعتزازه بالطلاب والطالبات المتميزين، مؤكدًا أن ما حققوه هو ثمرة رؤية المملكة 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة.

كما تم خلال الحفل تكريم مديرة قسم الموهوبين وضابط الاتصال لمبادرة التلمذة، خلود السلطان، على جهودها في دعم المبادرة وإنجاحها.