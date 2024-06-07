شكرا لقرائتكم خبر عن أجر وصحة.. متبرعون بالدم يؤكدون أهمية المبادرة لإنقاذ حياة الآخرين والان نبدء بالتفاصيل

فوائد التبرع بالدم

الدمام - شريف احمد - أكد عدد من المتبرعين على أهمية المبادرة بالتبرع بالدم، مشيرين إلى أن هذا العمل الإنساني يحمل فوائد صحية جمة للمتبرع وينقذ حياة الآخرين.جاءت هذه التأكيدات خلال حملة التبرع بالدم الـ13 التي نظمتها جمعية العيون الخيرية مؤخراً، بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فهد بالتجمع الصحي بالأحساء ومستشفى مدينة العيون وفريق العيون التطوعي ومجموعة ”فينا خير“ التطوعية وشركاء آخرين.وتحدث عدد من المتبرعين عن تجاربهم الإيجابية، مؤكدين حرصهم على المشاركة في مثل هذه الحملات.وأوضح عبداللطيف السبيعي، الذي تبرع بالدم أكثر من 125 مرة، أن التبرع يمنحه شعورًا بالرضا والقوة، وحث المجتمع على المبادرة بالتبرع من خلال بنوك الدم والحملات التي تقام في مختلف مناطق المملكة.وأكد ماجد العبودـ أن التبرع بالدم عمل إنساني يخدم المجتمع، مشيرًا إلى أهميته في تلبية احتياجات المرضى والمصابين.وشارك حمود الفضلي تجربته الشخصية، حيث تبرع بالدم في صباح يوم تعرض فيه لحادث، واحتاج إلى نقل دم من فصيلة نادرة، وتصادف أن الفصيلة، نفسها كانت متوفرة بفضل تبرعه السابق.وقال محمد السبيعي «متبرع بالدم»: التبرع بالدم أجر وصحة بعون الله خاصة للمقتدر من الشباب، والحمد لله انا حريص على التبرع بالدم في كل حملة تقام والجميل هو الشعور بالراحة في الجسم بعد عملية التبرع.وقال على مسعد الكليب «متبرع بالدم»: يجب أن يضع الانسان في اعتباره أن التبرع بالدم له أجر من الله، فقد يحتاج له شخص ونسأل الله أن يكتب لنا الأجر، ولله الحمد قمت بالتبرع ما يقارب ال 9 مرات.وقال مهند العمر «متبرع بالدم»: لله الحمد تبرعت بالدم ما يقارب 13 مرة ووجدت ان للتبرع بالدم فوائد عظيمة منها فوائد للإنسان التبرع وصحة له وأيضا فوائد لغيره ولذلك انصح بالمساهمة والتبرع بالدم.وأجمع المتبرعون على أن التبرع بالدم عمل خيري يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، داعين الشباب إلى المشاركة الفعالة في هذا العمل الإنساني النبيل.