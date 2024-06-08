شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تكشف موعد فتح القبول بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جامعة الملك خالد، الخطة الزمنية لقبول العام الجامعي 1446هـ بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وستفتح بوابة القبول يوم الأحد 8 محرم 1446 وحتى يوم الخميس 12 من الشهر نفسه، على أن تعلن نتائج الترشيح الأول للبكالوريوس وإتاحة حجز موعد اختبار اللغة الإنجليزية يوم 16 محرم ويتم إجراء اختبارات اللغة الإنجليزية خلال الفترة 17 - 22 محرم. إجراء الاختبارات كما ستعلن نتائج الترشيح الثاني للبكالوريوس، وإتاحة حجز موعد اختبار اللغة الإنجليزية يوم 25 محرم ويتم إجراء اختبارات اللغة الإنجليزية خلال الفترة 26 - 29 محرم.

أما نتائج الترشيح للدبلوم فستعلن يوم 3 صفر ويتم تفعيل خدمة تغيير القبول إلكترونيّاً خلال الفترة 4 - 10 صفر. خدمة القبول الإلكتروني وستفتح خدمة القبول الإلكتروني الفوري للدبلوم خلال الفترة 6 - 10 صفر 1446هـ.

ودعت الجامعة المهتمين للاطلاع على ضوابط القبول، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

