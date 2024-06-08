شكرا لقرائتكم خبر عن رفع نسبة الوعي.. جهود للحد من الهدر الغذائي في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق الأمن الغذائي

الدمام - شريف احمد - اجتمع نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي لشؤون الحبوب والمشرف العام على استراتيجية الأمن الغذائي محمد الفوزان، مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف ومدير عام الإدارة العامة للرقابة ومتابعة أداء الفروع الدكتور مجاهد الشليخي، ومدير التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس حسين فلمبان في مقر الفرع اليوم ببرج دلة بجدة.يأتي ذلك الاجتماع بهدف تفعيل الشراكات المجتمعية بين الجهات انطلاقًا من دور الجهات في رفع نسبة الوعي بأهمية الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك، والتحفيز على تبنّي الحلول التي تسهم في الحدّ من الهدر الغذائي في موسم الحج.وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام" عبد اللطيف الراجحي، والمدير الإقليمي للجمعية بمنطقة مكة المكرمة فواز سويد.ويهدف الاجتماع إلى تحقيق الأمن الغذائي وحفظ الموارد الغذائية من الهدر عن طريق برامج مشتركة بالتعاون بين جميع الجهات.يذكر أن البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء (لتدوم) هو برنامج وطني أطلقته المملكة للمحافظة على مواردها الطبيعية، بهدف تقليص الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء، عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية.