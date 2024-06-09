شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 29 وسيلة إعلامية خارجية تتطلع على آلية تعبئة ماء زمزم والان نبدء بالتفاصيل

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آلية عمل إنتاج وتعبئة وتغليف عبوات ماء زمزم

توزيع 40 مليون عبوة من مياه زمزم

الدمام - شريف احمد - زارت الوفود الإعلامية الخارجية المشاركة في تغطية فعاليات حج هذا العام 1445هـ، اليوم مركز التعبئة الآلية لعبوات زمزم التابع لشركة الزمازمة والذين يمثلون 29 وسيلة إعلامية من مختلف دول العالم.واطلعوا على كافة مراحل تعبئة ماء زمزم من البداية حتى يصل الى الحاج في مسكنة.وأوضح عضو مجلس إدارة شركة الزمازمة والعضو المنتدب الدكتور ياسر بن سليمان شوشو للوفود الإعلامية الخارجية آلية عمل إنتاج وتعبئة وتغليف عبوات ماء زمزم التي يتم تسليمها لحجاج بيت الله الحرام والتقنيات المستخدمة وتطبيق الجودة في جميع مراحل التصنيع والتعبئة والتغليف بهدف ضمان أعلى معايير الإتقان والسلامة.وأشار إلى إجراء الاختبارات المخبرية المعتمدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وسلامة المنتج، من حيث العناصر المعتمدة لدى هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للغذاء والدواء.وبين الدكتور ياسر شوشو للوفود الإعلامية، أن شركة الزمازمة تستهدف توزيع 40 مليون عبوة من مياه زمزم، على مساكن الحجاج ومراكز التوجيه على منافذ الدخول للعاصمة المقدسة، وتخصيص 22 عبوة لكل حاج.ولفت إلى تطوير قنوات رقمية مباشرة مع ضيوف الرحمن من خلال إدخال خدمة الباركود على عبوات الماء لتسهيل عملية طلب الماء وتسليمه، بطريقة تحاكي أحدث معايير التحول الرقمي من خلال نموذج حوكمة لعمليات توزيع عبوات زمزم.