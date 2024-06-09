شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة إعلامية تثقيفية بالتخصصات الجامعية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

خطة إعلامية لتوعية الطلاب والطالبات

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حملة إعلامية توعوية وتثقيفية لطلاب وطالبات خريجي المرحلة الثانوية بالتخصصات الجامعية.وقال عبد السلام الثميري المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، أن الحملة تهدف لتوعية الشريحة المقبلة على الدارسة الجامعية بأهمية اختيار التخصص الجامعي المناسب الذي يتوافق مع قدرات الطالب، إلى جانب ذلك التعريف بالتخصصات الجامعية ومدى احتياج سوق العمل لتخصص من التخصصات.وأشار الثميري أن الإدارة وبمتابعة مباشرة من الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع مدير عام التعليم بالمنطقة، وضعت خطة إعلامية لتوعية الطلاب والطالبات بآلية القبول في التخصصات حسب المسارات في المرحلة الثانوية.وتشمل العديد من الرسائل الاتصالية المتنوعة التثقيفية في المنصات الإعلامية المعتمدة، وذلك بمشاركة من المختصين.وتتضمن الرسائل الاتصالية التأكيد على أن فرص القبول متساوية ومتكافئة لإكمال الدراسة الجامعية في أيٍ من تخصصات مسار الطالب في المرحلة الثانوية، وفق معايير القبول بالجامعات، ومنها أداء ⁧‫اختبار القدرات والتحصيلي⁩، وهي اختبارات مؤثرة في معايير القبول وتحديد التخصص في المرحلة الجامعية.