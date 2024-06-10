شكرا لمتابعة خبر عن بدء تحويل 3 تجمعات صحيةً لشركة الصحة القابضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت شركة الصحة القابضة المملوكة للدولة المرحلة الثانية من التحول الصحي في ‫وزارة الصحة، وذلك بالبدء في عمليات انتقال أول دفعة من التجمعات الصحية إلى شركة ‫الصحة القابضة المملوكة للدولة في منتصف عام 2024.

‏ و أضافت أن التجمعات المشمولة في هذه الدفعة هي: تجمع الرياض الصحي الثاني، وتجمع الشرقية الصحي، وتجمع القصيم الصحي.

ونوهت بأنه ستتم جدولة انتقال جميع التجمعات الصحية إلى شركة ‫الصحة القابضة المملوكة للدولة بشكل تدريجي على دفعات متتالية بناء على جهوزيتها خلال العامين القادمين.