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بدء تحويل 3 تجمعات صحيةً لشركة الصحة القابضة

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الرياض - علي القحطاني - بدأت شركة الصحة القابضة المملوكة للدولة المرحلة الثانية من التحول الصحي في ‫وزارة الصحة، وذلك بالبدء في عمليات انتقال أول دفعة من التجمعات الصحية إلى شركة ‫الصحة القابضة المملوكة للدولة في منتصف عام 2024.

‏ و أضافت أن التجمعات المشمولة في هذه الدفعة هي: تجمع الرياض الصحي الثاني، وتجمع الشرقية الصحي، وتجمع القصيم الصحي.

ونوهت بأنه ستتم جدولة انتقال جميع التجمعات الصحية إلى شركة ‫الصحة القابضة المملوكة للدولة بشكل تدريجي على دفعات متتالية بناء على جهوزيتها خلال العامين القادمين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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