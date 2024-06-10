شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع لمراقبة مرضى القلب عن بُعد خلال موسم الحج 1445 والان نبدء بالتفاصيل

تقديم خدمات طبية عالية الجودة

الدمام - شريف احمد - في خطوة رائدة لتعزيز الرعاية الصحية للحجاج أعلنت مدينة الملك عبد الله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي عن تعاونها مع مستشفى الصحة الافتراضي من خلال شركة ماسيمو في تنفيذ مشروع نظام لمراقبة مرضى القلب عن بعد للسنة الثانية على التوالي بما يتيح لهم أداء مناسك الحج بسلامة واطمئنان.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأن هذا المشروع يهدف إلى تمكين مرضى القلب من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، حيث سيتم استخدام أجهزة على شكل ساعات ذكية يمكن ارتداؤها لتتبع المؤشرات الحيوية ومراقبة المعايير الفسيولوجية الرئيسية للمريض بدقة كما تقوم هذه الأجهزة بنقل البيانات بشكل فوري إلى فريق متخصص في مركز التحكم بعناية القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية ومستشفى صحة الافتراضي، مما يضمن تقديم رعاية طبية مستمرة ومتطورة.وأضاف، أن إحدى أبرز ميزات هذه الساعات الذكية أنها تتيح للمرضى الانخراط بشكل طبيعي بين الحجاج الآخرين دون أن يشعروا بالاختلاف، مما يعزز من راحتهم النفسية خلال أداء المناسك. حيث سيتم استهداف تطبيق هذا النظام على 100 حاج من مرضى القلب لهذا العام حيث استفاد الى الان 20 حاجاً من هذه الخدمة مما يمثل خطوة مهمة نحو توفير رعاية صحية متكاملة للحجاج.وأشار التجمع الصحي بأن هذا التعاون يهدف إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة عن بُعد. وتتميز الخدمة بتقديم الاستشارات الطبية، ومراقبة الحالات الصحية من خلال مشروع مراقبة مرضى القلب حيث يسهم مستشفى صحة الافتراضي بدور محوري في مراقبة متواصلة عبر تتبع المؤشرات الحيوية للمرضى بشكل مستمر من خلال الأجهزة القابلة للارتداء، ما يسمح بالكشف المبكر عن أي تغيرات قد تتطلب تدخلاً فورياً وكذلك استجابة سريعة بفضل نقل البيانات الفوري مما يمكن لفريق الأطباء والمختصين تقديم استجابة سريعة للتغيرات الطارئة، والذي بدوره يعزز من سلامة المرضى خلال أداء مناسك الحج وتقليل الحاجة للتنقل بصفتها رعاية طبية عن بُعد، مما يقلل من الحاجة لتنقل المرضى إلى المستشفيات، وبالتالي تقليل مخاطر التعرض للإجهاد والمضاعفات الصحية مما يمنح المرضى الثقة والطمأنينة بأن حالتهم الصحية مراقبة بشكل مستمر وأن هناك فريقاً متخصصاً جاهزاً للتدخل عند الحاجة.وجديراً بالذكر أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة نحو مستقبل الرعاية الصحية الذكية، حيث تجتمع التكنولوجيا المتقدمة مع الخبرة الطبية لتقديم حلول صحية مبتكرة تعزز من راحة وسلامة الحجاج. ويقوم تجمع مكة المكرمة الصحي ومستشفى صحة الافتراضي بمواصلة التزامهما بتقديم أفضل الخدمات الصحية لضمان موسم حج آمن وميسر للضيوف الرحمن.