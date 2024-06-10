شكرا لقرائتكم خبر عن صور| طبيب بيطري يكشف أسرار اختيار الأضحية السليمة قبل عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الذبح في المسالخ المرخصة وبإشراف طبي

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، قدم الطبيب البيطري مسلم آل مرار، من قسم الثروة الحيوانية بصفوى، نصائح للمواطنين حول اختيار الأضحية السليمة وتجنب الغش.وأوضح آل مرار أن الأضاحي تشمل الضأن والماعز والأبقار والإبل، ولكل منها عمر محدد. حيث إن الضان يكون من عمر 6 شهور وما فوق، والماعز من 12 شهر وما فوق، والأبل من 3 سنوات.وأكد على ضرورة اختيار الأضحية السليمة الخالية من الأمراض والجروح والكسور والإفرازات.وأشار إلى أن وزارة الزراعة وفرت باركود يحتوي على معلومات شاملة عن الأضحية، بما في ذلك الشروط الشرعية وطرق الغش وكيفية فحص سلامتها.وشدد آل مرار على أهمية الذبح في المسالخ المرخصة، حيث يشرف الأطباء البيطريون على الذبائح ويكشفون أي أعراض مرضية قد لا تظهر إلا بعد الذبح، مثل التورمات والديدان أو آثار الأدوية.وأكد أن المسالخ المرخصة تضمن سلامة المستهلك والبيئة، محذراً من الذبح في المسالخ العشوائية التي قد تسبب أضراراً صحية وبيئية.ونصح آل مرار المواطنين بالاستفادة من الباركود الذي نشرته الوزارة للحصول على معلومات شاملة حول الأضحية، والتوجه إلى المسالخ المرخصة لضمان سلامة الأضحية وصحة المستهلك.