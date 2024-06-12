شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب بذبحة صدرية.. عملية قلب هجينة تنقذ حياة حاج هندي خمسيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت عملية قلب هجينة حياة حاج هندي يبلغ من العمر 50 عامًا في مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، تعرض لذبحة صدرية حادة في عملية معقدة.

أوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأن المريض تعرض لذبحة صدرية حادة في أثناء وجوده في مقر بعثته، وجرى نقل الحاج بصورة مستعجلة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بعد التواصل عبر الخط الساخن المخصص لقسم قسطرة القلب.

وعند وصوله إلى المستشفى، تأكد الأطباء من تعرضه لذبحة صدرية بعد اجراء الاشعات والفحوص الطبية اللازمة، ما استدعى نقله على الفور إلى قسم القسطرة القلبية.

انسدادات معقدة

خلال الفحص بالقسطرة، تبين أن الانسدادات في الشرايين التاجية كانت معقدة وتتطلب تدخلًا هجينيًا بين قسم القسطرة وجراحة القلب المفتوح.



بادر فريق القسطرة بفتح الشريان المسدود وتركيب جهاز داعم للقلب، وفي اليوم التالي، جرى إكمال الإجراء الهجين بنجاح بإجراء عملية قلب مفتوح لتجسير بقية الشرايين التاجية الضيقة.

وأضاف صحي مكة المكرمة، أن العملية تكللت بالنجاح، وتماثل المريض للشفاء ويستطيع الآن أداء مناسك الحج تحت الإشراف الطبي وهو بصحة وعافية.

حل طبي متقدم

وتًعد عمليات القلب الهجينة من الحلول الطبية المتقدمة والمتاحة في مدينة الملك عبدالله الطبية، بفضل كفاءاتها المختصة في قسطرة القلب وجراحة القلب المفتوح للتعامل مع العديد من الحالات المعقدة لانسدادات الشرايين التاجية وغيرها، بفضل دعم كبير ولا محدود من الحكومة الرشيدة، ومتابعة وزارة الصحة لتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين.