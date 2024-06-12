باركود للمنصات والمواقع الدينية و120 ألف حاج يغادرون المدينة

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي باركود رقميًا، لاستعراض خدمة المنصات والمواقع للخدمات الدينية.

وتهدف الخدمة للتعريف بالتطبيقات والمنصات الدينية التي تتضمن منصة منارة الحرمين، ومنصة مقرأة الحرمين، ومصحف الحرمين - لوامع الأذكار. بينما تشمل الخدمة الدينية التعريف بالخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام، وخرائط تحديد مواقع هذه الخدمات.

وتحتوي منصة منارة الحرمين على خدمات متنوعة للمحتوى الشرعي في المسجد الحرام، وهي منصة إثرائية رقمية تعنى بالمحتوى الشرعي في الحرمين الشريفين وتجويده، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية. ومن خدماتها الخطب والدروس والمحاضرات الرقمية، والبث المباشر للحرمين الشريفين، وترجمة خطبة الجمعة وخطبة يوم عرفة. كما تحتوي المنصة على مجموعة من الدروس والمحاضرات العلمية لكوكبة من كبار العلماء والمشايخ البارزين، لنشر العلم الشرعي الصحيح، والوصول للمتعلم من خلال تلك القنوات المتعددة.

منظومة خدمات

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استقبال الحجاج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حيث بلغ عدد الذين وصلوا إلى مقر استضافتهم بمكة المكرمة 95 حاجًا وحاجة، ليصل إجمالي ما تم استقبالهم حتى الآن 1170 حاجًا وحاجة من 80 دولة من مختلف قارات العالم وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة، ليؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.

‏نقل الحجاج

يغادر أكثر من 120 ألف حاج المدينة المنورة خلال اليومين المقبلين قاصدين مكة المكرمة استعدادا لتأدية فريضة الحج، وسط تكامل لجهود مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج لتيسير حركة المغادرة. بينما تجرى الاستعدادات لنقل الحجاج المرضى من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة ممن تسمح حالتهم الصحية بذلك ضمن قافلة طبية تنطلق خلال اليومين المقبلين.

ورجحت مصادر أن يبلغ عدد الحافلات المتوقع تسييرها خلال يومين من المدينة المنورة أكثر من 3000 حافلة، التي تخضع قبل تحركها إلى المعاينة الفنية من قِبل منسوبي النقابة العامة للسيارات، للتأكد من مدى مطابقتها الاشتراطات الفنية اللازمة، ومن ذلك التأكد من سلامة الحافلة من الناحية الميكانيكية والكهربائية وسلامة الإطارات، إلى جانب ذلك يجرى التحقق من مستوى نظافة الحافلة، وتوافر المياه فيها بشكل كافٍ للحجاج.

وقد عملت النقابة العامة للسيارات على توفير ما يزيد على 50 حافلة موزعة جغرافيا على طريق الهجرة السريع، الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، لتتولى مهمة نقل الحجاج في حال تعطل الحافلات التي تقلهم. كما ضاعفت القوة الخاصة لأمن الطرق من انتشارها على امتداد طريق الهجرة، لتعزيز جوانب السلامة المرورية، وتقديم الخدمات الإنسانية لعابري الطريق.

كتب ومنشورات

خصصت جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، خيمة لخدمة الحجاج في محطة أجزالا بالمحافظة على طريق «الرياض - مكة» بمشاركة مستشفى وإدارة المساجد والجهات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد، تركي بن مران القحطاني، لـ«دوت الخليج» أن الخيمة تضم موقعا لتوزيع الكتب والمنشورات بعدد تجاوز 15 ألف كتاب ومنشور، توضح للحجاج طريقة أداء مناسكهم، وتقوم بتعليمهم بكيفية قضاء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأضاف القحطاني أنه تم توزيع أكثر من 3 آلاف كتيب ومطوية بست لغات (الإنجليزية - البنغالية - الأوردية - الهندية - النيبالية - العربية)، بالإضافة إلى أنه هذا العام تم توفير فرص تطوعية للجنسين، الذين بلغ عددهم 60 متطوعا. كما وفرت الجمعية خدمات التوجيه والإرشاد من خلال دعاة متخصصين يتحدثون لغات عدة، مما يسهم في تسهيل فهم المناسك وأداء الحج بيسر.