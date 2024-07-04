شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المحطات النووية يعلن وصول الونش العملاق إلى "الضبعة النووية" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وصول اكبر معدة رفع ثقيلة Zoomlion"" الملقبة بـ "الونش العملاق" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 الى موقع الانشاءات بمحطة الضبعة النووية في مصر، حيث تعتبر المعدة ثاني اكبر معدة رفع متواجدة بموقع المحطة النووية بالضبعة، ضمن المرحلة الرئيسية للإعداد لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.

و أوضح الوكيل في بيان له اليوم أن اقصى ارتفاع للرافعة يبلغ 156 مترا، وهي قادرة على رفع المعدات الثقيلة بموقع الانشاء بالوحدة النووية الثالثة بقدرة تصل الى 2000 طن.

هذا وقد وصلت الرافعة الى ميناء الاسكندرية عن طريق البحر، ثم تم نقلها على أجزاء الى موقع الضبعة ليتم تركيبها من قبل الخبراء. حيث تم بناء منصة خاصة بموقع الانشاء بالوحدة النووية الثالثة لوضع الرافعة الثقيلة وتشغيلها، والمنصة مكونة من الوح خرسانية مسلحة توضع فوقها صفائح فولاذية.

والجدير بالإشارة ان اول عمل للرافعة الثقيلة الملقبة "بالونش العملاق" بالموقع سيكون عملية وضع مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.



