شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين "الاتصالات" و"التموين" لضبط منظومة الدعم تكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى مستهل اللقاء، هنأ الدكتور عمرو طلعت، الدكتور شريف فاروق لتوليه منصب وزير التموين والتجارة الداخلية؛ مشيراً إلى تحقيق الدكتور شريف فاروق إنجازات كبيرة فى الهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى ما حققه من إنجازات علمية واستثمارية ومصرفية فى المناصب التى تقلدها مسبقا؛ مؤكدا على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة خدمية ذات اهمية كبيرة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة بهدف ميكنة منظومات العمل، وتحقيق التحول الرقمي، على النحو الذى يسهم فى تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بشكل رقمى ميسر ومحوكم.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها خبرات كبيرة فى دعم كافة مشروعات الدولة التكنولوجية ومن أهمها منظومة التموين والدعم؛ مضيفا أن التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية يستهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة الدعم.

ومن جانبه أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته لتشريف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقدم بخالص التهنئته لسيادته علي تجديد الثقة، مؤكداَ العمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على دعم المواطن وتطوير منظومة الدعم والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط منظومة الدعم تكنولوجيا وتنقية قواعد البيانات ووصول الدعم لمستحقيه.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن عمليات التطوير لا يمكن أن تتم إلا بناء على القياس، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه لا يمكن التطوير بدون رقمنة والاعتماد على الميكنة والحوكمة للوصول إلى مستحقى الدعم باستخدام بيانات دقيقة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن اليوم شهد أول اجتماعات مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن متابعة جهود توافر السلع وضبط الاسواق، موضحا أنه أكد لدولة رئيس مجلس الوزراء على أهمية البدء فى تعاون بناء ومثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع على المواطن المصرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.



