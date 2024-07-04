شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى قدم مبادرات لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قدم للمجتمع المصري مبادرات هامة، أحدثت تأثيرا كبيرا في مختلف المجالات، لضمان حياة كريمة للمواطنين البسطاء، كما أنه رسخ مفاهيم عديدة هدفها في المقام الأول .

وأكد عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن التحالف الوطني حرص منذ بداية تدشينه قبل عامين، على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد وأن تساهم تبرعات المساهمين فى إحداث تغيير حقيقى ومستدام للفئات الأولى بالرعاية.



ولفت إلى أن التحالف قد دعم مستمر لصالح ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني، وهذا اتضح من خلال المبادرات التي نظمها التحالف لتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والتي تعد بمثابة مشروع تنموى لدعم قدرات ذوى الهمم من كل نواحى الحياة فى مجال عملهم وعلاقاتهم الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية لديهم.