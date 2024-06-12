صور| قبل دخولها مكة.. "وقاء" تفحص نحو 400 ألف رأس من المواشي

الدمام - شريف احمد - فحص فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة ما يُقارب 400 ألف رأس من الماشية قبل دخولها العاصمة المقدسة، سعياً للحد من مخاطر الصحة الحيوانية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية خلال موسم حج هذا العام.وأوضح مدير عام فرع مركز "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبد الغني الصاعدي، أن جميع المواشي المستوردة والمحلية تخضع للكشف الظاهري يومياً من قبل فرق السيطرة على الأمراض الوبائية، وبإشراف من إدارة الصحة الحيوانية بالفرع، للتأكد من سلامتها من الأمراض المعدية أو الوبائية قبل دخولها الأسواق.وأضاف أن الفرق تتقصى بدورها عن الأمراض الحيوانية في حظائر المستوردين وتصدر الشهادات الصحية للمواشي السليمة، فيما تقوم بعزل المشتبه بإصابتها فوراً، في حين تتابع فرق السيطرة على الأمراض الوبائية أعمال التدقيق والكشف وإصدار الفسوحات اللازمة عبر المنافذ المحيطة بالعاصمة المقدسة.وأشار الصاعدي إلى أنه نتج عن أعمال الفرق الميدانية حتى الآن فسح قرابة 400 ألف رأس من المواشي للدخول إلى العاصمة المقدسة، إلى جانب جولات التقصي والمكافحة لنواقل الأمراض التي بلغت 1591 جولة، وكذلك مراقبة الأسواق والمسالخ بإجمالي بلغ 403 جولة، مؤكداً مواصلة فرق السيطرة على الأمراض الوبائية جهودها لضمان سلامة الأضاحي طيلة موسم الحج.