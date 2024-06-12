شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين وزيادة نسبة مشاركة فتيات الكشافة السعودية في العمل التطوعي بالحج والان نبدء بالتفاصيل

تقديم الخدمات للحجاج

الدمام - شريف احمد - أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها الجمعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، أن الجمعية حريصة كل الحرص على زيادة نسبة مشاركة فتيات الكشافة في العمل التطوعي بالمعسكرات، واستثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات التطوع أمامها، بعد أن أثبتت نجاحها في المهام التطوعية الموكلة إليها خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال لقائه، وسمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة بالمملكة بالمشاركات من فتيات المملكة في معسكرات الخدمة العامة، واللاتي يساهمن مع أمن الحرم المكي في العديد من المهام الموكلة إليهن، حيث أشار إلى أن الجمعية منحت فتيات الكشافة سبل التمكين في العديد من المناسبات الكشفية الداخلية والخارجية الأمر الذي شكل نقلة نوعية عزز من دورها الكشفي لخدمة مجتمعها وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومن أهم أولوياتها.وأشاد المديرس خلال اللقاء بالطموح الكبير والإرادة والعزيمة التي يراها من فتيات الكشافة للرغبة الجامحة بالمشاركة الفاعلة بالمجتمع وخاصة في معسكرات الخدمة التي تشهد هذا العام مشاركة أكثر من 220 مشاركة، مكنتهن الجمعية من القيام بدور فاعل في خدمة حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا للديار المقدسة من كل مكان، لتخطو خطوات تاريخية مشرفة تثبت من خلالها أنها على قدر المسؤولية بالمساهمة والمشاركة في بناء الوطن ومواكبة عجلة التنمية.