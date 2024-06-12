شرطة نجران تقبض على مواطن لتحرشه بامرأة

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السبيع يخفض أسعار الأغنام بالأحساء
سجلت حزمة أسعار أضاحي الأغنام بجمعية البر في الأحساء انخفاضًا بنسبة 10% لفصيلة «بربري»، وفي فصيلة أغنام «سواكني»، بلغت نسبة...
جاهزية قطاعي الصحة النباتية والحيوانية بالمدينة
تفقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، المهندس أيمن بن سعد الغامدي،...
مشروع لتعديل لائحة صناديق الاستثمار
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لاستطلاع مرئياتهم حيال مشروع تعديل لائحة صناديق...
ترجمة خطبة عرفة لـ 50 لغة لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم
أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن زيادة لغات مشروع ترجمة خطبة عرفة إلى 50...
وصول طلائع ضيوف خادم الحرمين للحجّ من فلسطين
استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صباح اليوم، طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دولة فلسطين البالغ عددهم (500) حاج...
عقارات الدولة تستضيف 57 جهة حكومية مشاركة في الحج
يُعَدُّ مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة التابع للهيئة العامة لعقارات الدولة أحد عقارات الدولة التي تُسهِم في تحقيق...
قرارات ضد 26 شخصا نقلوا 102 مخالف لا يملكون تصريح حج
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (26) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (7) وافدين و(19)...
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