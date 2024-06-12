اخبار السعوديه

شرطة نجران تقبض على مواطن لتحرشه بامرأة

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السبيع يخفض أسعار الأغنام بالأحساء

سجلت حزمة أسعار أضاحي الأغنام بجمعية البر في الأحساء انخفاضًا بنسبة 10% لفصيلة «بربري»، وفي فصيلة أغنام «سواكني»، بلغت نسبة...

744daf4a03.jpgالأحساء: عدنان الغزال
7999469167.jpg06 ذو الحجة 1445 هـ

جاهزية قطاعي الصحة النباتية والحيوانية بالمدينة

تفقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، المهندس أيمن بن سعد الغامدي،...

icon-byline.pngالمدينة المنورة:
icon-clock.png06 ذو الحجة 1445 هـ

مشروع لتعديل لائحة صناديق الاستثمار

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لاستطلاع مرئياتهم حيال مشروع تعديل لائحة صناديق...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 ذو الحجة 1445 هـ

ترجمة خطبة عرفة لـ 50 لغة لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم

أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن زيادة لغات مشروع ترجمة خطبة عرفة إلى 50...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png06 ذو الحجة 1445 هـ

وصول طلائع ضيوف خادم الحرمين للحجّ من فلسطين

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صباح اليوم، طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دولة فلسطين البالغ عددهم (500) حاج...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png06 ذو الحجة 1445 هـ

عقارات الدولة تستضيف 57 جهة حكومية مشاركة في الحج

يُعَدُّ مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة التابع للهيئة العامة لعقارات الدولة أحد عقارات الدولة التي تُسهِم في تحقيق...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png06 ذو الحجة 1445 هـ
ع / حج /

قرارات ضد 26 شخصا نقلوا 102 مخالف لا يملكون تصريح حج

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (26) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (7) وافدين و(19)...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png06 ذو الحجة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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