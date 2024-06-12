شرطة نجران تقبض على مواطن لتحرشه بامرأة

السبيع يخفض أسعار الأغنام بالأحساء سجلت حزمة أسعار أضاحي الأغنام بجمعية البر في الأحساء انخفاضًا بنسبة 10% لفصيلة «بربري»، وفي فصيلة أغنام «سواكني»، بلغت نسبة... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 06 ذو الحجة 1445 هـ 06 ذو الحجة 1445 هـ جاهزية قطاعي الصحة النباتية والحيوانية بالمدينة تفقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، المهندس أيمن بن سعد الغامدي،... المدينة المنورة: المدينة المنورة: دوت الخليج 06 ذو الحجة 1445 هـ 06 ذو الحجة 1445 هـ مشروع لتعديل لائحة صناديق الاستثمار دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لاستطلاع مرئياتهم حيال مشروع تعديل لائحة صناديق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ذو الحجة 1445 هـ 06 ذو الحجة 1445 هـ ترجمة خطبة عرفة لـ 50 لغة لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن زيادة لغات مشروع ترجمة خطبة عرفة إلى 50... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 06 ذو الحجة 1445 هـ 06 ذو الحجة 1445 هـ وصول طلائع ضيوف خادم الحرمين للحجّ من فلسطين استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صباح اليوم، طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دولة فلسطين البالغ عددهم (500) حاج... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 06 ذو الحجة 1445 هـ 06 ذو الحجة 1445 هـ عقارات الدولة تستضيف 57 جهة حكومية مشاركة في الحج يُعَدُّ مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة التابع للهيئة العامة لعقارات الدولة أحد عقارات الدولة التي تُسهِم في تحقيق... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 06 ذو الحجة 1445 هـ 06 ذو الحجة 1445 هـ قرارات ضد 26 شخصا نقلوا 102 مخالف لا يملكون تصريح حج أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (26) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (7) وافدين و(19)... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 06 ذو الحجة 1445 هـ 06 ذو الحجة 1445 هـ

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