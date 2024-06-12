شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية مع "زيلينسكي" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، الرئيس فلاديمير زيلينسكي ، رئيس جمهورية أوكرانيا.
ورحب سمو ولي العهد بالرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة ولقاء سمو ولي العهد.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، وبحث السبل الكفيلة لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
وأعرب الرئيس الأوكراني من جهته عن التقدير للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.
وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد الجبرين.
فيما حضر من الجانب الأوكراني، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك، وموزير الخارجية دميترو كوليبا، ووزير الدفاع رستم أوميروف، والسفير لدى المملكة أناتولي بيترينكو وعدد من المسؤولين.
ورحب سمو ولي العهد بالرئيس الأوكراني في المملكة، فيما أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة ولقاء سمو ولي العهد.
الأزمة الأوكرانية - الروسيةجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأزمة (الأوكرانية - الروسية).
وأكد سمو ولي العهد خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، وبحث السبل الكفيلة لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
وأعرب الرئيس الأوكراني من جهته عن التقدير للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.
وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد الجبرين.
فيما حضر من الجانب الأوكراني، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك، وموزير الخارجية دميترو كوليبا، ووزير الدفاع رستم أوميروف، والسفير لدى المملكة أناتولي بيترينكو وعدد من المسؤولين.