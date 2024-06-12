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المملكة تعزي الكويت في ضحايا حريق المنقف

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة، إثر وفاة العشرات وإصابة آخرين جراء اندلاع حريق بمنطقة المنقف.
وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت حكومة وشعباً جرّاء الحادث الأليم، مع وافر تمنياتها للكويت وشعبها والمقيمين على أراضيها بالأمن والسلامة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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