شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعزي الكويت في ضحايا حريق المنقف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة، إثر وفاة العشرات وإصابة آخرين جراء اندلاع حريق بمنطقة المنقف.
وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت حكومة وشعباً جرّاء الحادث الأليم، مع وافر تمنياتها للكويت وشعبها والمقيمين على أراضيها بالأمن والسلامة.
وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت حكومة وشعباً جرّاء الحادث الأليم، مع وافر تمنياتها للكويت وشعبها والمقيمين على أراضيها بالأمن والسلامة.