شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السوداني: ملتقى إعلام الحج نقلة نوعية على مستوى التغطيات والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الدكتور أسامة حسن محمد، أن ملتقى إعلام الحج الذي تقيمه وزارة الإعلام خلال موسم الحج هذا العام يعتبر نقلة نوعية في مستوى التغطيات الإعلامية وتقنياتها الرقمية، ما يسهم في تمكين الوفود الإعلامية من أداء رسالتها وإبراز الصورة المشرفة للحج.جاء ذلك خلال زيارته للملتقى اليوم، واطلاعه على مختلف تجهيزاته المزودة بالتقنيات والابتكارات الحديثة، التي من شأنها تعكس التحوُّل الكبير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وجود المملكة التي تبذلها لرعاية شؤون حجاج بيت الله الحرام.