شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية