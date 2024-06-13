شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع مكة المكرمة الصحي ريادة في تقديم خدمات طبية متكاملة خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعزز مركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي مكانته بصفته أحد أهم المراكز الطبية المتخصصة في تجمع مكة المكرمة الصحي من خلال تقديمه لخدمات طبية متكاملة وعالية الجودة في مجال صحة القلب.

وتهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة ومتميزة للمواطنين والمقيمين في المنطقة، خاصة خلال موسم الحج الذي يشهد توافد ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم. خدمات سريرية

أوضح التجمع أن مركز القلب في المدينة الطبية يقدم نطاقًا متكاملًا من الخدمات السريرية في مجال أمراض وجراحة القلب؛ وفقًا للمعايير العالمية، يوفرها فريق متخصص من الاستشاريين والجراحين ذوي التخصصات النادرة والمعتمدة من كبرى مراكز القلب العالمية، بمساندة طاقم تمريضي من ذوي التدريب والمهارات في تمريض القلب.

وأفاد أن المركـز يستقبل حالات القلـب من الحجاج التـي تحتاج إلى تدخـل سواء بالقسـطرة القلبيـة أو العمليات الجراحية، ويتم قبول جميع حالات الرعاية القلبية؛ بالتنسيق الفعال بين المدينة الطبية بالتكامل مع جميع القطاعات الصحية بالتجمع الصحي لقبول وتحويل الحالات بأسرع وقت، بالتعاون مع الإخلاء الجوي للهلال الأحمر؛ حيث يتم نقل الحجاج المرضى من المشاعر إلى المدينة الطبية؛ تفاديًا للزحام وتأخير الحالات العاجلة. إجراءات علاجية

بيّن التجمع أنه يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب، التي تشمل القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، بالإضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب؛ من زراعة منظمات القلب، وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن، إضافة لتقديم الإجراءات الجراحية لمرضى الشريان التاجي، وصمام القلب، وتضخم الشريان الأورطي والتشريح، وأورام القلب، وعدم انتظام دقات القلب، وفشل عضلة القلب، ومتلازمة مارفان، وعدد من الحالات الأخرى.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية تتميز بإجراء هذا النوع من العمليات النوعية، وغيرها الكثير، نظير ما تمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالٍ، وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها في العالم، بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزارة الصحة، للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، وحجاج وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.