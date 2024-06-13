شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| عبر مطار الدمام.. حجاج يشيدون بالخدمات الاستباقية في المملكة "مبهرة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب عدد من حجاج بيت الله الحرام عن إعجابهم الشديد بما لمسوه من تنظيم دقيق وخدمات متميزة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مؤكدين أن هذه التجربة الفريدة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمن.

وأشاد الحجاج بسهولة إجراءات التقديم عبر منصة ”نسك“، معربين عن شكرهم لوزارة الحج والعمرة على جهودها في تيسير رحلة الحج.

وأعرب الحاج جارالله السديري، عن إعجابه الشديد بما لمسه من تنظيم دقيق وتوجيهات واضحة، مؤكداً أن هذه التجربة الفريدة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمن.

وأشاد السديري بسهولة إجراءات التقديم عبر منصة ”نسك“، معرباً عن شكره لوزارة الحج والعمرة على جهودها في تيسير رحلة الحج.

خدمات مميزة

فيما عبرت الحاجة المصرية نور الدسوقي، عن سعادتها الغامرة بوجودها في المملكة لأداء فريضة الحج، مشيدة بحسن الاستقبال وتوفر كل الخدمات في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأكدت أن هذه التجربة ستظل محفورة في ذاكرتها، معربة عن شكرها للمملكة على ما تقدمه من رعاية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام.

وفي السياق ذاته، أشاد الحاج مصطفى محمد، القادم من مصر، بالتنظيم الرائع في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، معرباً عن دهشته من كثرة المتطوعين الذين يبذلون جهوداً كبيرة لتوجيه الحجاج ومساعدتهم.

تنظيم دقيق

أما الحاج محمد عبدالحميد، فأكد أن التنظيم الدقيق والخدمات المتوفرة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام فاقت توقعاته، مشيراً إلى أن هذا يعكس حرص المملكة على توفير أفضل الظروف لضيوف الرحمن.

من جهته، أعرب الحاج عمار السديري عن سعادته الغامرة بأداء فريضة الحج لأول مرة، مشيداً بالخدمات والتوجيهات المستمرة التي حظي بها منذ وصوله مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأكد أن هذه التجربة الفريدة ستظل محفورة في ذاكرته، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من رعاية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام.