شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: عيد الأضحى يطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، إن عيد الأضحى يطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة.

ولفت إلى أن عيد الأضحي سمي بذكر لأن الله عز وجل أمر سيدنا إبراهيم بأن يضحي بكبش بدل من أن ينحر ابنه، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

وأشار إلى أن عيد الأضحي سيأتي في الشتاء بحلول عام 2039، منوها بأن عيد الأضحي يسمى في الخليج عيد الحجاج، وفي بعض الدول العربية الأخرى يسمى بالعيد الكبير.