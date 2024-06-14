شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. الفرق الإسعافية تنجح في إعادة النبض لحاج خمسيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ وإعادة النبض لمريض خمسيني (حاج)، بعد استجابتهم لبلاغ في مسجد الميقات في أثناء وجود الفرق الإسعافية بالمسجد.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة د. أحمد بن علي الزهراني، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا يفيد بوجود مريض يعاني إغماء وتوقف القلب والتنفس في مسجد الميقات. تعامل فوري وعلى الفور توجهت الفرقة الإسعافية، وعند الوصول تعامل الفريق الطبي الإسعافي مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض، وتركيب جهاز الضغطات الآلي.

ونُقل المريض إلى المستشفى السعودي الألماني، بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة له والتأكد من عودة النبض.