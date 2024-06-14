شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يتفقد نقاط فرز الحجاج في الخالدية والهدا والمحمدية والان نبدء بالتفاصيل

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نقطة فرز الخالدية

الدمام - شريف احمد - وقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم الجمعة، ميدانيآ على نقاط الفرز الأمني في نقطة الخالدية والمحمدية والهدا.وشاهد سمو محافظ الطائف، سير العمل وإجراءات الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن المتوجهين للمشاعر المقدسة، والتأكد من الالتزام بالأوامر والتعليمات والحصول على تصاريح الحج قبل مغادرتهم.وبدأت جولة سموه من نقطة فرز الخالدية، حيث شاهد سير العمل والرصد للحجاج والتأكد من حصولهم على تصاريح نظامية تخولهم أداء مناسك الحج عبر التقنية الحديثة، ثم انتقل سمو محافظ الطائف إلى نقطة جبل الهدا وشاهد الوجود الأمني والتدقيق على التصاريح والمركبات وعدم مغادرة من لا يحملون التصاريح اللازمة.ثم وقف الأمير سعود بن نهار بن سعود، على نقطة المحمدية في مركز الشفا والتي تربط الطائف بطريق الساحل حيث أطلع على إجراءات الفرز وأعمال رجال الأمن.وثمن سمو محافظ الطائف لرجال الأمن والجهات الحكومية والخدمية جهودهم في حفظ الأمن وخدمة حجاج بيت الله الحرام.