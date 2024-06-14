شكرا لقرائتكم خبر عن مشعر منى.. مسجد الخيف يكتظ بآلاف المصلين في يوم التروية والان نبدء بالتفاصيل

مسجد الخيف

الدمام - شريف احمد - اكتظ مسجد الخيف بآلاف المصلين، بعد توافد حجاج بيت الله على مشعر منى اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) لعام 1445هـ، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث امتلأت جنباته بالمصلين وسط أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان.وشهد مسجد الخيف إطلاق أكبر مشروع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تطوير وتحديث أنظمة التكييف، وإضافة أكثر من 780 مكيفاً، وكذلك أجهزة حديثة لتنقية الهواء بعدد (73) وحدة تعمل على ضخ الهواء النقي داخل المسجد، وتقوم بضخ الهواء النقي من خارج المسجد بنسبة 100%، ودرجة الحرارة تصل داخل الخيف 20 درجة مئوية.كان مسجد الخيف محل اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، وَوُسِعت عمارته في سنة 1407هـ وبه أربع منارات، كما زود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش ومجمع لدورات المياه به أكثر من ألف دورة مياه.وتنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، في المسجد مجموعة من البرامج، والمناشط الدعوية خلال أيام الحج، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة وطلبة العلم في إطار البرامج العلمية والثقافية لتبصير المسلمين أمور دينهم.