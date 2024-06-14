شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من أمطار وسيول وصواعق رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن الطقس اليوم من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على الفريش والفقرة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبين أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة مساء.
وتشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على الفريش والفقرة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
46 درجة مئوية.. #الأحساء ووادي الدواسر الأعلى في #درجات_الحرارة بـ #المملكة#اليوم | #طقس_المملكة | #الحالة_الجوية | @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) June 13, 2024
للمزيد: https://t.co/fa1YoUZUn5 pic.twitter.com/cv2TjEzehV
وبين أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة مساء.