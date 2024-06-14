شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من أمطار وسيول وصواعق رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن الطقس اليوم من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على الفريش والفقرة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وبين أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة مساء.