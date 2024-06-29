شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بؤر استيطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية استعمارية في الضفة الغربية.

كما أدانت التخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة في القدس المحتلة. الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين الإدانة شملت أيضا الاستمرار في قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، عادةً ذلك امتدادًا لسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

المنظمة أكدت أن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل -قوة الاحتلال غير الشرعي-، التي تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016. إرهاب المستوطنين المتصاعد أيضا حذرت المنظمة من خطورة استمرار إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل -قوة الاحتلال- على وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بقطاع غزة والإجراءات غير القانونية، التي ترتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.