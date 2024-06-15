شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية: 24 كبينة و110 شاشة إلكترونية لتوعية الحجاج بمنى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، 24 كبينة للتوعية الإسلامية و110 شاشات إلكترونية.

وتأتي بعدة مواقع مختلفة في مشعر منى، تسهم في توعية وإرشاد حجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة على هدي الكتاب والسنة النبوية المطهرة. توعية الحجاج بمشعر منى وتوجد في مشعر منى (4) مراكز للتوعية الإسلامية هي: مركز مسجد الخيف، ومركز (7) بالجمرات، ومركز مسجد حجاج البر، ومركز الشعيبين.

فيما بلغ إجمالي عدد الكبائن 24 كبينة، (9) كبائن منها بمسجد الخيف، و(11) كبينة بمركز الجمرات، و(4) كبائن بمركز مسجد حجاج البر. لغات عالمية ويعمل فيها العديد من المشايخ الدعاة والمترجمين بلغات عالمية على مدار الساعة للرد على استفسارات الحجاج وتعليمهم المناسك على هدي القرآن والسنة.

كما يبث البرنامج الدعوي على حساب الوزارة بمنصة اليوتيوب المنفذ بمسجد الخيف، ويشتمل على محاضرات وندوات يقدمه مجموعة من العلماء والدعاة.